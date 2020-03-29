Популярна російська актриса Христина Асмус публічно звернулася до шанувальників

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Актриса Асмус опублікувала ніжне фото у білосніжній постелі, де вона сидить, звісивши одну ногу з ліжка. На фото вона додала наклейку «Залишайтеся вдома».

На наступному фото вона вирішила покривлятися: красуня втягнула особа в шию, таким чином, що вийшов другий підборіддя, широко відкрила рот, випнувши губи і витріщила очі. В цілому фото вийшло досить ефектним. Тим більше, що вона додала підпис до нього «Панятна?», тим самим пригрозивши фоловерам, щоб сиділи вдома і не виходили на вулицю під час карантину з-за пандемії коронавіруса.

Також на першому фото красуня оголила трохи живіт з-під короткого білого топа. За її спиною можна розглянути інтер'єр їх загальної спальні з Гаріком Харламовим, чоловіком Христини.

Нагадаємо, що Асмус знялася в неймовірно масштабної фотосесії, яка тривала 13 годин. За цей час зірка змінила 7 образів, а в кінці навіть зважилася на відчайдушний вчинок – підстригла волосся на камеру.

«Ух, спека», «Бомбезно», «вогонь», «ти шикарна», «Вогнище», «Нова версія 50 отттенков сірого, набагато краще, набагато сексуальніше», «шикарно виглядаєте», «супер! Ти підстриглася, да ладно??», - пишуть шанувальники актриси. До цього ми писали, що Христина Асмус продовжує підкорювати російський кінематограф. Подробицями зірка поділилася в своєму особистому Instagram.

зокрема, Христина Асмус похвалилася перед прихильниками, що зіграла в новому фільмі "Кітобой", де їй дісталася відверта роль.

При цьому російська зірка відразу заспокоїла фанатів і заявила, що у фільмі не буде пікантних сцен.

Також ми повідомляли, що зірка опублікувала архівний знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в чудовому образі в плащі бежевого кольору. Христина зібрала волосся в хвіст і завдала яскравий макіяж зі "стрілками" на очах і темно-рожевою помадою. Дівчина знялася з висоти, вийшовши на балкон, і повернувшись спиною до об'єктиву. Асмус блиснула зухвалим поглядом, кинувши його через плече. На її обличчі грала легка усмішка.

Нагадаємо, Асмус зняла білизну і розбурхала мережа інтимних фото.

Як повідомляла Politeka, невдачі посипалися на Асмус, актриса не стрималася: "Може виявитися останнім...".

Також Politeka писала, що Асмус показала себе в повний зріст і розбурхала виглядом: "42 розмір ноги".