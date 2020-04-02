Відома співачка Санта Дімопулос, колишня солістка ВІА Гра, продемонструвала прекрасну фігуру

Зірка опублікувала у своєму Instagram знімок, на якому позувала в сукні, пише Politeka.net.

На фото чарівна красуня була в облягаючому одязі, завдяки якому були підкреслені всі вигини. На талії був пояс, який виділив тонку талію зірки. Глубоке декольте дозволило милуватися груддю, що випирає.

Недбалі локони впали быля обличчя співачки, також не можна не помітити макіяж в коричневих тонах.

Санта позувала приклавши руку до стегна. Вона стояла, дивлячись у камеру. Вона підняла голову і прочинила губи.

В пості артистка призналася, що була невпевнена в собі до 25 років, поки не почала розвиватися духовно.

"Можна 1000 разів знати, що у тебе класна фігура, гарне обличчя і офігенне волосся, але уникати багато тем в компанії, боячись здатися дурною🤦🏻‍♀️", - зазначає зірка.

Також Санта навела приклад про успішну кар'єристку, для якої "турботливі матусі" народження їхніх дітей і поїздки куди-то з чоловіками викликають холод.

"Тільки от впевнена людина пораділа би за подругу, продовжуючи далі займатися СВОЄЮ кар'єрою", - написала артистка.

Тому Санта приходить до висновку, що впевнена в собі людина - це та, хто не шкодує про свій вибір і задоволена життям.

"Як її визначити? Від неї ніколи не почути засудження в чужу адресу. Та й взагалі, чи є сенс її вираховувати? Напевно краще віддати цю енергію на опрацювання своєї впевненості?😉

А ви можете назвати себе «впевненою» людиною? 🤍", - поцікавилася Санта і отримала масу коментарів.

"Санта,ти просто красива від природи.Ось навіщо ці комплекси", "Санта, Ви для мене не тільки ікона стилю, а тепер і дуууже розумна шикарна жінка 😍😍😍", "Нереальна!!", "Шикарний пост шикарної жінки ❤️", "Для мене Ви - ідеал Жінки ❤️ І Мотивація ставати краще ❤️", - написали користувачі мережі.

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