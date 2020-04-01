29-річна українська телеведуча Олена-Крістіна Лебідь, наречена колишнього віце-прем'єр-міністра Павла Розенка, збентежила милими витівками з нареченим

Як передає Politeka.net, зірка поділилася свіжим фото в своєму мікроблозі в Instagram, зробленому в супермаркеті. Руда бестія постала разом з коханим у пікантний момент: парочка з закритими очима безцеремонно цілувалася прямо з захисними масками на обличчях.

"Як там у пісні Віри Брежнєвої???😉😉😉 Здогадалися??🤩 - Лю... Чіп та Дейл... Круглий у кабінеті географії😉 ❤️❤️❤️", - написала ребусом Лебідь.

Шанувальників розчулив подібний прояв почуттів на людях. За лічені години фото зібрало понад 5000 "лайків", а також безліч коментарів.

"Ви класні!!!! Бережіть свою любов.❤️"

"Я знаю пароль, я бачу орієнтир, я вірю, що любов врятує світ, чи як там"

"Каааак? Де ви взяли маски? Надлюди...



"Оой, дуже мило. Карантин або не карантин-любов за розкладом! ❤️"

"Лаффкі-чмаффкі❤️"

Як відомо, Олена-Крістіна любить епатувати публіку своїми витівками. Так, нещодавно вона поділилася роликом, в якому почала несамовито кричати а-ля оперна співачка і стрибати на кухні.

«Хроніки карантину. Зійшла з розуму. Або коли треба перевірити, чи не шарудить при русі мікрофон. Але з боку: чисто дівчинка з ку-ку. Друзі, будемо на позитиві всім вируснякам зло», - пояснила ведуча.

«Блискучий вокал і хореографія на висоті. Лебедине озеро - психоделічна версія», «Дитина почула і тепер сидить повторює: ляо-ляо», «Ви зараз викличете дощ», «Коли попросили сказати тост, а ти не вмієш говорити», «А можна у вас уроки вокалу взяти?», - писали в коментарях.

Нагадаємо, що Елена-Крістіна Лебідь показала, що діється в Києві в розпал карантину: "Маска де?".

Як повідомляла Politeka, наречена Розенко влаштувала зухвалі розваги з подругою на вулиці, наплювавши на карантин: "Що ж ти робиш?".