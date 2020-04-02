Українська співачка Оля Цибульська показала, як під час карантину вирішила урізноманітнити своє дозвілля
Про це повідомляє Politeka з посиланням на TikTok зірки.
«Вечірка вдома вогонь. А ти з якого міста?», - йдеться в повідомленні.
@cybulskaya
Вечірка вдома 🔥 А ти з якого міста? ##dance ##счастливыдома ##homealone ##річок ##реккомендации♬ оригінальний звук - fan.payton.moormeier_
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На опублікованих кадрах Цибульська танцює в одному короткому вбранні без білизни на камеру, демонструючи розкішні форми.
«Боже, яка краса! Дай бог тобі здоров'я!», «ви ж мама, ну», «ракета», «взагалі Супер», - пишуть користувачі.
Як повідомлялося раніше, українська співачка Оля Цибульська блиснула ідеальним тілом в одному халаті.
«Кішки! Яка пара найкрутіша? 👠 Надихнулася нашим челенджем в Сторіс і перебрала шафа. Закінчиться карантин - «вигуляю» все і відразу! Що з цього ти б вибрала для побачення? Хелп! 💋», - йдеться в повідомленні.
На опублікованих кадрах Цибульська позує спершу в халаті, потім в різних сукнях і врешті в одному боді і туфлях з високим каблуком. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.
«Ух, кішечка яка», «хто взагалі дивиться на ту взуття», «офігєть», «які красиві ніжки», «ноги – бомба», «кому взуття – а мені ноги сподобалися», - пишуть вони.
Нагадаємо, Цибульська у прозорому вбранні показала, ніж її нагородила природа
А ще Politeka писала, що Цибульська засвітилася з відомим красенем
Також Politeka повідомляла, що Цибульська забула про пристойність і вивалила на камеру все своє добро