Відома співачка Ольга Серябкіна, колишня солістка групи "Серебро", опублікувала частину свого нового кліпу в Instagram

На кадрах Оля з'явилася в міні-платті, яке ледь прикривало інтимні місця, пише Politeka.net.

Також зірка з'явилася в іншому одязі, схожому на костюм з латексу (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Оля в сукні зухвалої довжини всіляко вигиналася, демонструючи свою розкішну фігуру і стрункі ніжки. Вона взула туфлі на довгих підборах, а також колготки.

Макіяж з акцентом на яскраві глянцеві губи доповнив образ.

"#Чтожетынаделал вже на моєму YouTube-каналі. Посилання в сторіс і в шапці профілю. Дивись і насолоджуйся 🛸✨🪐", - написала артистка в пості.

Тільки за 15 хвилин кадри подивилися майже 16 тисяч користувачів мережі, які також залишили багато коментарів.

"Олю 😍 Просто бомба!!! Все, як я люблю 🚀🪐💫♥️", "Отпад Олю😍 найкращий і цікавий твій кліп! Образ з темною помадою і зализаною зачіскою просто вау🤤", "Це просто бомба", "З Прем'єрою! Кайфую від цієї роботи, це безперечно найкращий кліп, Ви велика молодець❤️🔥😍 Спасибі❤️", "Краща з кращих🔥❤️", "Олюююю, це дуже космічно круто 🔥🔥ти молодець!!!!!! Такий кліп зафігачила що не відірватись від естетики", "ВІДВАЛ УСЬОГОООО", "ОЛЮ ЦЕ ПРОСТО ПРЕКРАСНО, ЦЕ НАЙКРАЩЕ, ЩО ТИ РОБИЛА, Крихітко, МИ ТЕБЕ ЛЮБИМО!!!!❤️❤️❤️", "Найкрасивіша", "ОЛЮЮЮ, ЦЕ ЧУДОВО, ТИ МОЛОДЕЦЬ 🙏🏻😍", "Олю, це реально КОСМОС! Я щаслива, у мене мурашки від такої краси🔥 Спасибі за цю космічну роботу, у мене серце на межі💖💖💖", "В саме сердечко🦋🪐🖤", "Олю, кліп просто бомба 😻🔥🔥", "Господи, як же це приголомшливо ❤️ Мої очі просто розширювалися до неможливості, це неймовірна робота", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, популярна співачка зухвало блиснула пишним бюстом на камеру.

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