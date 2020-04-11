Старша донька популярної української співачки Світлани Лободи Єва відсвяткувала дев'ятий день народження

Як пройшло святкування цієї дати в умовах карантину, на своїй сторінці в Instagram продемонструвала знаменита мама дівчинки, передає Politeka.net.

На знімках донька артистки позує в костюмі з романів про Гаррі Поттера. На ній – коричневий плащ з червоною підкладкою і в таких же кольорах капелюх чарівника. Що ж стосується мами іменинниці, то вона була одягнена по-домашньому: у спортивних штанях й укороченій футболці, яка не приховувала ідеальний прес зірки.

«Євка обожнює Гаррі Поттера, тепер і мама теж😃😬🤩 вечірка була в стилі 🧙🏼‍♂️🧙‍♀️🧙🏼», – підписала фото зірка.

«Вай🔥Як круто🤟🏼Красуні ♥️ Взагалі прикольно😍 Дуже милі фотки🥰💖», «Любляча мама, це і є справжній чарівник😌👍», «Це так круто», «Дуже круто🔥», «Шикарні!❤️», «Чарівно🔥✨❤️», «Як круто, просто і по домашньому😍 Євусю з минулим🎉», «На карантині та ДН відсвяткувати так круто можна 🤩», – пишуть в коментарях.

У день народження дівчинки артистка публікувала у соцмережі зворушливі фото дочки, а також запис її телефонного дзвінка, в якому Єва розповідає, як вони з сестричкою Тільдою сумують за мамою і бажають їй хороших концертів.

Батьком Єви є хореограф Андрій Цар, який працював з балетом співачки. Декілька років він був цивільним чоловіком зірки. У 2011 році у пари народилася дочка, а вже в 2014 році Світлана й Андрій розійшлися. Вони зробили це тихо і без скандалів. Можливо, свою роль в цьому зіграло і те, що пара жила в цивільному шлюбі і для розлучення не потрібні юридичні процедури.

Друга дочка, Тільда, народилася у співачки в 2018 році. Артистка не називає імені батька дівчинки, але преса приписувала їй роман з лідером німецької рок-групи Rammstein Тіллем Ліндеманном.

Нагадаємо, Лобода зважилася на кардинальну зміну іміджу, фото підірвало мережу.

Як повідомляла Politeka, Лобода засвітила зайве, вихваляючись формами без фотошопу.