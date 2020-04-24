Зірка фільмів студії «Квартал 95» Світлана Ходченкова поділилася відвертим знімком в нижній білизні

37-річна російська актриса, що полюбилася багатьом своїми ролями у фільмах «Кварталу 95», любить радувати шанувальників новими знімками в своєму Instagram. Як передає Politeka.net, на цей раз вона опублікувала спокусливе чорно-біле фото, на якому вона позує в одній білизні.

На кадрі актриса виглядає в дзеркало в процесі створення недбалої зачіски. При цьому з одягу на Ходченковій тільки чорний ліфчик, а також численні прикраси. Образ знаменитості доповнює яскравий макіяж очей.

«Зібралася! Тепер можна і на кухню», - з гумором підписала знімок актриса.

Її шанувальники тут же засипали зірку захопленими коментарями.

«Ну як же красива. Сама естетика», «Сильний погляд і красиві очі», «Яка Ви красива!», «Вибухова блондинка...», «Шикарна», «Красива дама! Ідеал краси і жіночності», «Побачити на кухні і померти!», «Треба ж! У вас є щось спільне з Сінді Кроуфорд на цьому фото», - пишуть люди.

Раніше ми писали, що актриса опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в домашньому вбранні: сорочці і штанях білого кольору.

Босонога і злегка розпатлана Ходченкова застигла в момент кроку, схопившись рукою за голову і піднявши копицею довгого волосся. Помітно, що зірка закрила очі. Якась легкість і легкість присутній на цьому фото. Незважаючи на її простеньке вбрання, спрямована хода і бездоганний стиль в інтер'єрі, змушують довго милуватися картинкою.

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