Популярна українська співачка Оля Полякова та її донька перенесли важку хворобу

Про це артистка розповіла під час спілкування з журналістом Дмитром Гордоном, передає Politeka.net. Гордон став черговим гостем в ефірах Полякової, де вона грає зі знаменитостями у «Правда чи дія».

Під час ефіру артистка підняла тему уханьского вірусу та пандемії, зізнавшись, що і сама перехворіла ним, коли була в США.

«Я вже перехворіла, коли була в Майамі. Спочатку Аліса захворіла. 41 градус був, я такої температури не бачила ніколи в житті. У мене був просто шок. Потім і я від неї заразилася. Ми страшно кашляли, приймали антибіотики. Так тяжко перехворіли», - зазначила Полякова.

Як стало відомо, в США співачка була взимку ще до карантину. Зазначимо, що з українських популярних зірок до цього ніхто не зізнавався у тому, що перехворів цією хворобою.

Раніше ми писали, що Ольга Полякова поділилася яскравим знімком зі зйомок «Розсміши коміка», в якому співачка стала співведучою Євгена Кошового. На фото Оля позувала в червоному платті і жовтому піджаку, який був накинутий на плечі. Як відомо, це не перший проект Полякової спільно зі студією «Квартал 95». До цього вона брала участь в «Лізі сміху».

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