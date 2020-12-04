Хто б міг подумати

Популярний діджей розповіла про смаки 53-річного співака Філіпа Кіркорова, які він рідко показує

Як повідомляє Politeka.net, поп-король російської естради - людина публічна, але мало хто може похвалитися, що бачили його в нижній білизні. Діджей новорічного концерту "Пісня року" Катерина Гусєва розповіла журналістам видання "Дні", чтому Кіркоров надає перевагу.

Музикантка вже давно дружить з артистом, разом з ним неодноразово виступала на сцені і спілкувалася за лаштунками. Довелося Каті подивитися на Філіпа і в одних трусах. Як виявилося, в цій сфері співак найбільше цінує комфорт, хоча і про відомі бренди не забуває.

"Філіп не носить рожеві стрінги зі стразами, як багато хто чомусь думають,-стверджує Гусєва. - "Він любить вільну білизну, типу, шортиків. Коли я бачила його в трусах, то це були дорогі чорні, із золотою гумкою, Versace".

Як припустили журналісти, мова йде про труси-боксери з м'якої бавовни з поясом Greca, прикрашеним кристалами. На офіційному сайті бренду Versace така білизна коштує близько восьми тисяч гривень (21 тисячу рублів). Річ коштує недешево, але ж Філіп Кіркоров є вельми популярним і заможним виконавцем, а тому цілком може дозволити собі таку нижню білизну, та й жінки будуть в захваті від такої розкоші.

Раніше Філіп Кіркоров показав, як відзначали день народження його дочки Алли-Вікторії. Видно, що дівчинка бере приклад з батька, вона вбралася в елегантну рожеву спідницю і светр, а волосся акуратно поклала.

«У перший день зими за традицією відзначаємо День Народження Алли-Вікторії 🥳Нам 9 років! Час сюрпризів! Свято починається!..",- написав Кіркоров.

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