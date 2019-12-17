Скабєєва влізла туди, куди її не кликали

Одну з найскандальніших пропагандистів Кремля Ольгу Скабєєву розлютив президент України Володимир Зеленський

Вона не змогла приховати власного обурення з приводу скандалу з українським футболістом Романом Зозулею.

Скандал розгорівся, коли посеред матчу іспанської Сегунди фанати команди, проти якої грав український футболіст, почали виспівувати образливі кричалки на його адресу, називаючи Романа: "нацистом".

Президент України не став ігнорувати таку кричущу подію і висловив свою підтримку Зозулі в соціальній мережі Facebook.

У той же самий час, Скабєєву розлютила публічна підтримка президента України. Ненормальна топ-пропагандистка у своєму Телеграм-каналі вирішила прокоментувати заяву Зеленського на адресу Зозулі.

Нагадаємо, що президент України написав у Facebook, що спортсмена підтримує не тільки його команда, але всі українці.

При цьому Скабєєва обурилася і після підтримки Зеленського написала, що тепер український президент офіційно підтримує націоналістів.



"Зеленський підтримує нациків, тепер офіційно", - в черговому нападі маразму написала Скабєєва.

Також раніше повідомлялося, що під час прямого ефіру пропагандистської телепередачі "60 хвилин", яку транслюють на телеканалі "Росія 1" розгорівся скандал між українським експертом Вадимом Трюханом і скандальними ведучими Ольгою Скабеевой та Євгеном Поповим.

Приводом для скандалу стали слова українця про те, що Російська Федерація веде війну проти його країни. Ці слова зачепили за живе чоловіка Скабєєвої Євгена Попова, він спробував спростувати участь Росії у збройному конфлікті на Донбасі, цинічно виправдовуючи її.

Нагадаємо, що Соловйов отримав "по Путіну" за образи Зеленського