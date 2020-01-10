Топ-пропагандист Володимир Соловйов прославився новою скандальною заявою на адресу української влади

Як повідомляє Politeka.net, свої скандальні заяви він зробив на особистій сторінці Телеграм-каналі.

Пропагандист вибухнув обуренням через рішення РНБО про ескалацію на Донбасі, а також «план Б», який існує в Україні на випадок, якщо супротивник почне обстрілювати позиції українських захисників.

Він образив українську владу зазначивши, що таке рішення могли прийняти люди, які щось покурили. Також він додав, що таким людям необхідно записатися на прийом до психіатра. До всього іншого, Соловйов вважає, що українцям привиднілось загострення конфлікту на Донбасі, так і участь російських військових теж.

Також Володимир Соловйов порадив українській владі уважніше слухати те, що каже Путін, наголосивши, що з такими заявами українська державність не може бути в безпеці. Тому до Путіна треба прислухатися.

«Що вони курять? Так глибокодумно несуть нісенітницю, що вже хочеться їм викликати хороших психіатрів. Яка ескалація? Вам же вже Путін пояснив, що це може призвести до «дуже тяжких наслідків для української державності в цілому»», - написав Соловйов.