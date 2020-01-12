Це не вкладається в голові!

Спецслужби Ірану почали цинічно погрожувати родичам загиблих у збитому над Тегераном українському «Боїнгу»

Вони заявили, що не віддадуть тіла, якщо іранці будуть спілкуватися з перськими ЗМІ, які працюють за кордоном. Про це йдеться на сторінці Iran International English в Twitter.

"Згідно з повідомленнями, отриманими Iran International English, спецслужби в Ірані попередили сім'ї жертв з іранським громадянством, щоб вони не давали інтерв'ю перським ЗМІ за межами Ірану, якщо хочуть отримати останки своїх близьких", – йдеться у повідомленні.

У той же час офіційні особи Ірану запевняють, що нібито мають намір максимально підтримувати сім'ї загиблих.

Так, офіційний представник МЗС Ірану Аббас Мусаві заявив, що відомство надасть консульську допомогу сім'ям жертв збитого українського лайнера. Він додав, що робоча група вже створена, їй доручено займатися питаннями, які надходять від сімей жертв, та надавати необхідні послуги".

Раніше повідомлялося, що українці масово коментують звістка про те, що уряд виплатить сім'ям загиблих в авіакатастрофі літака МАУ в Ірані по 200 тис. гривень допомоги.

Про компенсації повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Крім того, авіакомпанія МАУ згідно з колективним договором, здійснить виплати сім'ям членів екіпажу.

При цьому в соціальних мережах українці порівнюють суми виплат з зарплатами українських чиновників.

«Ви че там отетеріли взагалі в край? Скільки там зарплата і премія у Лещенка, Найєма, Милованова і так далі за списком?! Так ці "фахівці" в місяць отримують більше, ніж ви оцінили життя своїх співгромадян!!! Моральне каліцтво!!!», «Зарплати Голові Укропошты та іншим грантоїдам з 500,000 тис і 2,000,000 грн в місяць а тут від уряду 200,000 грн сім'ям невинних українців загиблих - Побійтеся Бога», «Не очікував таку суму (смішно)», "Витерли ноги об людей", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, повстання спалахнуло в Тегерані після зізнання про "Боїнгу", кадри.

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