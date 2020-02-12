Депутат нелегітимної Держдуми Росії Наталія Поклонська відзначилася новими фейками про Україну

Як повідомляє Politeka.net, екс-"прокурор" окупованого Криму Наталія Поклонська заявила, що в Україні їй винесли смертний вирок, а також додала нібито під Києвом можуть з'явитися газові камери, а під Донецьком – табори.

Маразматичними фантазіями скандальна Поклонська поділилася на своїй особистій сторінці в Facebook.

Скандальна Поклонська написала, що нібито з Києва їй надіслали документ на 14 сторінках, в якому їй винесли смертний вирок: обіцяли зловити, відвести до найближчої стінки і розстріляти.

"І ці тварини ще будуть нам щось говорити про більшовиків і "червоний терор"? Дай вам волю – ви б переплюнули 37-й рік зі всієї "ежовщиной"! Прямо під Києвом спорудили б нові газові камери, а під Донецьком відкрили б ГУЛАГи. І річка крові розлилася б по Україні новим Дніпром", - написала одіозна депутат.

До всього іншого, пособниця окупантів образила українських патріотів, заявивши, що нібито у них серйозні проблеми з психічним здоров'ям.

"Адже у них мізки не в порядку! Всі звірства середньовіччя здадуться ранком у дитячому садку. Мені ось пощастило, хоч вони і влаштовували на мене замах один за іншим – Господь рятує", - зазначила зрадниця Кремля, додавши, що патріоти нібито винесли "смертний вирок" не тільки їй, але і Україні.

Користувачі мережі під постом яскраво висміяли буйну фантазію Поклонської.

"Бідненька. Смертний вирок 😂", " Займіться справою. Там у вас змова очевидна. Дом-2 це був проект імперіалістів з підриву Расеюшки. Водонаєву і Собчак терміново в підвал на Луб'янку. І знайдіть Мая і Сонце, вони теж агенти Заходу. Чекаємо гучних процесів", "Публікуйте цей історичний документ, де "правий сектор" загрожує вам поставити до стінки і розстріляти. В іншому випадку - це ваші фантазії на тему, що бюст царя Миколи замироточив", "Яка феєрична маячня! Ох, і буйна ж у Вас фантазія, Наталочко!", "Всі ці схлипи схожі на словесну маячню бабусь біля під'їзду", "Бухнула".

Нагадаємо, скандальна Поклонська заговорила українською в Криму, такого ніхто не очікував.

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