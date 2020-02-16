Держсекретар США Майк Помпео зустрівся з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим
Розмова двох політиків відбувся в кулуарах Мюнхенській конференції 16 лютого, повідомляє 24 канал.
Американська сторона намагалася не дати ЗМІ приводів до розмов: госсдепартамент не попереджав пресу про майбутню розмову Помпео з Лавровим. Офіційно зустріч не підтвердили і після її завершення.
Відзначимо, що російські журналісти заздалегідь знали про розмову Помпео з Лавровим. Так, прес-секретар МЗС Росії Марія Захарова підтвердила факт зустрічі, опублікувавши пост з фотографією в Facebook. Вона показала самого Помпео в коридорі готелю, де відбулася розмова. Лавров стоїть у дверях, недалеко від держсекретаря США.
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«Помпео вийшов від Лаврова, проголосивши на весь коридор «Good luck». Ті учасники конференції, які стояли біля російської переговорної кімнати, так і ахнули. Мало кому зараз американці бажають щось хороше», – написала Марія Захарова, показавши фото з зустрічі.
Пізніше чиновник Держдепартаменту все-таки заявив, що Майкл Помпео говорив з Лавровим у форматі pull aside. Тобто розмова була короткою, про підсумки таких зустрічей зазвичай не повідомляють. Чиновник також заперечував, що Державний департамент попросив Росію не публікувати інформацію про зустрічі.
Російські журналісти все ж проговорилися, що американці не хотіли б, щоб за результатами зустрічі були якісь прес-конференції.
Зазначимо, що мюнхенська зустріч – одна з головних подій для пошуку спільних відповідей в країнах з протилежними політичними режимами. Величезну роль відіграють кулуарні зустрічі і домовленості. Сама конференція існує з 1963 року. У 2020 році проходить 14-16 лютого і є вже 56-ю.
У цьому році конференція присвячена темам конфліктів і роззброєнню, питанням клімату та охорони здоров'я.
Нагадаємо, що Майк Помпео під час Мюнхенської конференції з безпеки розкрив деталі угоди між штатами та Україною у сфері озброєння. Помео назвав причину, чому США надали озброєння: "Сполучені Штати озброїли Україну, щоб допомогти цій хоробрій нації захистити себе від російської агресії".
З цими ж цілями штати допомагають Україні у сфері кібербезпеки. Помпео підкреслив, що США не визнають окупацію українських територій і будуть підтримувати суверенітет України.
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