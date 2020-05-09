Президент Білорусі Олександр Лукашенко пафосно виправдався за проведення параду під час епідемії

Про це пише Politeka.net. Російський пропагандист Дмитро Смирнов, який називає себе "журналістом кремлівського пулу", поділився відеозаписом мови білоруського лідера в Twitter (щоб подивитися, скрольте сторінку вниз).

Поки у всьому світі скасовують масові заходи із-за епідемії китайського вірусу, Олександр Лукашенко вирішив провести парад 9 травня. За словами президента, білоруси просто не можуть вчинити інакше.

"Навіть думка змінити традиціям для нас неприпустима. Але в цьому обезумевшем світі знайдуться люди, які засуджують нас за місце і час проведення цього священного дійства. Хочу їм сказати по-людськи. Не поспішайте робити висновки, а тим більше засуджувати нас, спадкоємців перемоги - білорусів. Ми просто не могли інакше, у нас не було іншого вибору. А якщо і був би ми вчинили б так само", - заявив він під час своєї промови.

Лукашенко: Даже мысль изменить традициям для нас недопустима. Но в этом обезумевшем мире найдутся люди, осуждающие нас за место и время проведения этого священного действа. Не торопитесь делать выводы и осуждать нас, наследников победы - белорусов. Мы просто не могли иначе pic.twitter.com/trFlygbMpT — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) May 9, 2020

Користувачі мережі засудили дії і слова Олександра Лукашенка. Багато дорікнули президента в лицемірстві і подвійних стандартах:

"Пам'ятається, зовсім недавно Лукашенко говорив про ВВВ : це не наша війна. А. перемога тоді з якого дива його?"; "Дивно! У "втратив берега обезумевшем світі" Лукашенко знайшов себе. Тепер 9 травня "не наші війни" стали своїми..."; "Результат і так зрозумілий:

"Вони старенькі, у них гіпертонія, ВСД та ІХС, цукровий діабет, холестирину,артрит та артроз. Вони не від коронавіруса повмирали, немає."; "Знову ми за ціною не постоїмо?"; "І тут вгвинтив засудження((( Ех, Рыгорыч... Відгукнеться бажання всидіти одразу на кількох стільцях".

Нагадаємо, Лукашенко переплюнув Путіна з новою божевільною витівкою у разгар епідемії: "як би це пафосно не звучало...".

Як повідомляла Politeka, осмілілий Лукашенко в розпал епідемії дав Путіну урок патріотизму.

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