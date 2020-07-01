"Він з ним – зовсім як з котеням. Причому – з підкинутим. Як би не своїм"

Охоронець президента РФ Володимира Путіна поводиться з ним вкрай безцеремонно

Про це пише російська журналістка Олена Риковцева на своїй сторінці в Facebook. Крім того, вона опублікувала кадри, що підтверджують такі слова, передає Politeka.net.

"За Путіним як прив'язаний ходить блондинчик в бордовій краватці. Ви його побачите на першому знімку праворуч з вказуючим пальцем, а потім упізнаєте на всіх інших", – наголосила журналістка.

Вона підкреслила, що охоронець хапає російського президента ледь"не за шкірку".

"Він з Путіним поводиться, як з лялькою. Він мало не за шкірку витягує його з купки людей, в яку той звертає, мабуть, помилково, потім показує, де йому можна встати, а потім і зовсім безцеремонно хапає за рукав! Подивіться, це добре видно на останньому стоп-кадрі. Я розумію, що робота охоронця не передбачає церемоній. Але він з них – вже зовсім як з котеням. Причому – з підкинутим. Як би не своїм", – резюмувала Риковцева.

Зазначимо, кадри викликали бурхливу реакцію користувачів мережі.

«Обслуговуючому персоналу в близькому колі можна багато чого, в тому числі і знімати штани п'яному Путіну (ну він же напивається в уматину», «Ну, схоже він бачив усе) Який вже там пієтет», «Він майбутній губернатор, а може навіть і прем'єр. Йому можна», «Господар старіє і дурнішає на очах, плутається, де право, де ліво. Того гляди, ще й об***ться... Йому ніяк не обійтися без м'язистого спеціаліста з етикету. Звичайно, з запасним комплектом білизни та службою термінової евакуації під рукою», «Ну дідусь старенький все-таки, мабуть не шішнадцать!», «Він взагалі-то погано виглядає: спітнілий, язик заплітається...», «Може він не дієздатний?», - пишуть в коментарях.

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