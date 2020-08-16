Президент Олександр Лукашенко може покинути свою посаду в найближчий тиждень

Як передає Politeka.net, таку думку озвучив колишній російський депутат Ілля Пономарьов в ефірі телеканалу "Україна 24"( щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

Причиною цьому, на його думку, стали масові страйки на підприємствах по всій Білорусі.

"Коли заводи почали виходити на страйк, коли почалися масові акції протесту саме в трудових колективах – стає ясно, що це не якісь білі кульки, не якась там інтелігенція, а те, на що відгукується все суспільство. Саме тому поліція почала йти з вулиці. Ми бачимо все наростаючий процес переходу силовиків і перехід регіональної влади", - зазначив Пономарьов.

Більш того, він упевнений, що доля Олександра Лукашенка на посаді президента може вирішитися вже найближчими днями.

"Мені здається, у нас ці вихідні будуть вирішальними. Але, схоже, чаша схилилася в бік народу. І, швидше за все, наступного тижня, в Білорусі вже буде нова влада", - зазначив Пономарьов.

Як відомо, вранці в п'ятницю, 14 серпня, працівники багатьох підприємств Білорусі оголосили безстроковий страйк. На вулиці міст вийшли тисячі працівників найбільших заводів країни.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав учасників акцій протесту проти підсумків президентських виборів дотримуватися спокою.

"Треба зупинитися, взяти голову в руки і заспокоїтися. І дати нам навести порядок", - сказав Лукашенко в ході наради з членами Ради Безпеки.

За словами лідера держави, білорусам не потрібно "висовуватися на вулиці", так як їх використовують як "гарматне м'ясо".

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