На тлі зростаючих протестів у Білорусі все частіше звучать розмови про те, що в Олександра Лукашенка є "запасний аеродром"

Незважаючи на те, що президент, чесне обрання якого на шостий термін ставлять під сумнів мільйони людей, запевняє про тверде рішення не залишати Білорусь, Вв мережі вже з'явилася інформація про величезний будинок, який "батька" прикупив за 27 мільйонів доларів, передає Politeka.net.

Так, журналісти видання "360 TV" опублікували відеозапис передбачуваної резиденції білоруського президента в підмосковному селищі Балашиха.

Відзначається, що цей населений пункт – не найдорожче місце в порівнянні з тією ж, наприклад Рубльовкою, і не найпрестижніше. Однак якраз доступність житла і відносна близькість до Москви призвели до того, що він дуже густозаселений.

Триповерховий маєток Лукашенка, який місцеві охрестили "заміським посольством Білорусі", знаходиться в мікрорайоні Салтиківка. З 2001 по 2007 рік маєток належав російській компанії "Лукойл".

За інформацією преси, в грудні минулого року Білоруська державна нафтопереробна компанія "Нафтан" виставила на продаж маєток, який офіційно на неї записаний. За будинок просили 297 рублів, проте в лютому 2020 року ціна впала на 30 мільйонів. До 4 серпня за нього просиди 267 мільйонів рублів.

Описуючи будинок, журналісти відзначають, що велика триповерхова будівля обнесена високим парканом, а по всьому периметру розташовані відеокамери. Територія велика і зелена.

За словами охоронця одного з сусідських будинків, сюди періодично під'їжджають машини з білоруськими номерами. Будівля обслуговується, оскільки абсолютно не виглядає покинутою.

Раніше ми розповідали про те, що площа цього будинку, зі слів інсайдерів, становить 2572 квадратних метри. Крім будинку, який більше схожий на палац, на території є госпбудівлі, флігелі та інше площею 917 "квадратів", земельна ділянка 1,9 га, а також ставки, сади тощо.

Нагадаємо, найбільше в світі підприємство зупинило роботу в Білорусі: "Наша зарплата - це кулі ОМОНу".

Як повідомляла Politeka, конкурент Лукашенка, який утік до Києва, поплатився за слова про Донбас.

Також Politeka писала, що біля резиденції Лукашенка помітили підозрілу активність.