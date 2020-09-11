Одіозний російський політик Володимир Жириновський запропонував направити в Білорусь десятки тисяч росіян

Як передає Politeka.net, таку ідею він озвучив на своєму Telegram-каналі.

За його словами, на вулицях Мінська потрібно провести парад дружби і любові за участю 100 тисяч російських патріотів.

Таким чином депутат збирається показати "любов" РФ до Білорусі.



"Ми приїдемо на поїздах рано вранці, проведемо шикарний фестиваль російсько-білоруської дружби, пообідаємо дерунами і вечірнім поїздом поїдемо додому в Москву. Тоді в Білорусії зрозуміють, що ми не збираємося вводити ніякі війська, не будемо нікого захоплювати. Ми любимо Білорусію і хочемо дружити", - упевнений Жириновський.

Раніше ми повідомляли, що скандальний політик відреагував погрозами на підтримку Україною, Польщею та Прибалтикою протестувальників у Білорусі.

При цьому він виступив з пропозицією про те, що Росія повинна почати масштабні військові навчання на західних кордонах, пригнавши туди танки.

«Ми повинні оголосити військові навчання із захоплення України. Те ж саме з Польщею, тисячі танків підігнати до польського, литовського та українського кордону", - заявив Жириновський.

Нагадаємо, що Жириновський у нападі істерики "зменшив" Україну до трьох міст.

Як повідомляла Politeka, Жириновський знайшов винних усіх бід Росії в Україні і поплатився.

Також Politeka писала, несамовитий Жириновський знайшов нового ворога на карті світу.