Саудівська Аравія обійшла Росію і стала найбільшим постачальником нафти в Китай

Зокрема, у вересні поточного року Саудівська Аравія завдала удару по економіці Росії і надала Піднебесній 1,89 мільйона барелів сировини, тоді як Росія - 1,82 мільйона. Росія опустилась на друге місце та стрімко втратила свої позиції.

Втім, за підсумками 9 місяців поточного року росіяни випереджають саудитів за обсягами поставленої в КНР нафти, пише Replyua.

Також слід зазначити і поставки бразильської сировини. Бразилія обійшла Ірак, і посіла третє місце за обсягами поставленої в Китай нафти. Бразильські компанії наростили обсяги поставок на 15,6 відсотка, в порівнянні з минулим роком.

До всього іншого, керівництво Саудівської компанії Saudi Aramco прийняло рішення наростити обсяги видобутку сировини в 2 рази. Відповідна інформація з'явилася в ЗМІ на початку жовтня поточного року.

Розрахунок найбільшої нафтової компанії Саудівської Аравії дуже простий. Саудити планують наростити добові обсяги видобутку сировини, щоб обійти конкурентів (в першу чергу - Росію) за рахунок більш привабливої для покупців цінової політики.

акож раніше повідомлялося, що польський Антимонопольний регулятор-управління з охорони конкуренції і споживачів-оштрафував "Газпром" і його партнерів за будівництво газопроводу "Північний потік-2".

Зокрема, "Газпром" оштрафований на 29 млрд злотих — це 7,6 млрд доларів. А п'ять компаній, що беруть участь у будівництві проекту були оштрафовані на 234 млн злотих — це 61 млн доларів.

Нагадаємо, у Європі знайшли заміну "Північному потоку-2", в російському газі немає потреби.

Як писала Politeka, Лукашенко та Путін готують відповідь Європі на санкції проти Білорусі.

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