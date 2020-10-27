Саудівська Аравія обійшла Росію і стала найбільшим постачальником нафти в Китай
Зокрема, у вересні поточного року Саудівська Аравія завдала удару по економіці Росії і надала Піднебесній 1,89 мільйона барелів сировини, тоді як Росія - 1,82 мільйона. Росія опустилась на друге місце та стрімко втратила свої позиції.
Втім, за підсумками 9 місяців поточного року росіяни випереджають саудитів за обсягами поставленої в КНР нафти, пише Replyua.
Також слід зазначити і поставки бразильської сировини. Бразилія обійшла Ірак, і посіла третє місце за обсягами поставленої в Китай нафти. Бразильські компанії наростили обсяги поставок на 15,6 відсотка, в порівнянні з минулим роком.
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До всього іншого, керівництво Саудівської компанії Saudi Aramco прийняло рішення наростити обсяги видобутку сировини в 2 рази. Відповідна інформація з'явилася в ЗМІ на початку жовтня поточного року.
Розрахунок найбільшої нафтової компанії Саудівської Аравії дуже простий. Саудити планують наростити добові обсяги видобутку сировини, щоб обійти конкурентів (в першу чергу - Росію) за рахунок більш привабливої для покупців цінової політики.
акож раніше повідомлялося, що польський Антимонопольний регулятор-управління з охорони конкуренції і споживачів-оштрафував "Газпром" і його партнерів за будівництво газопроводу "Північний потік-2".
Зокрема, "Газпром" оштрафований на 29 млрд злотих — це 7,6 млрд доларів. А п'ять компаній, що беруть участь у будівництві проекту були оштрафовані на 234 млн злотих — це 61 млн доларів.
Нагадаємо, у Європі знайшли заміну "Північному потоку-2", в російському газі немає потреби.
Як писала Politeka, Лукашенко та Путін готують відповідь Європі на санкції проти Білорусі.
Також Politeka повідомляла, що у США заговорили про нищівний удар по економіці РФ, країна на межі ізоляції.