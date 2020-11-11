В столиці Вірменії Єревані не вщухають масові протести через підписання Пашиняном спільної з Росією і Туреччиною заяви про припинення вогню

Тисячі жителів Єревану вийшли на площу Республіки 10 листопада, після того, як з'явився текст спільної заяви прем'єр-міністра Вірменії і президентів Азербайджану і Росії, в якому говорилося про припинення бойових дій в Нагірному Карабасі і його умовах, передає Politeka.net з посиланням на інформацію в ЗМІ.

Розлючений натовп увірвався в будівлю уряду, не зустрівши особливої відсічі від охорони, і розгромив зал засідань і кабінет прем'єр-міністра Нікола Пашиняна.

Вже відомо про те, що в результаті протестних акцій, які продовжилися в середу, 11 листопада, затримано близько 130 осіб.

Повідомляється, що 17 опозиційних партій, які виступають проти тристоронньої угоди по Нагірному Карабаху, вимагають відкликати підпис Вірменії під документом, створити «Комітет порятунку Батьківщини», негайної відставки Пашиняна і врятувати «віддані урядом Вірменії» території, які відійшли Азербайджану.

Перед протестувальниками виступили представники оборонного відомства Вірменії та Генштабу, які закликали утриматися від дій, «здатних підірвати основи державності» і «побудувати сильну і боєздатну армію». Однак бунтарів це не заспокоїло.

Що стосується Нікола Пашиняна, то протягом минулої ночі він тричі виходив в ефір у соціальній мережі Фейсбук із закликами до консолідації, проте де він зараз знаходиться – невідомо. За його словами, він не залишав Єреван.

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