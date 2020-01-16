Лікарі спільно з вченими вивчили популярні дієти і вибрали саму нещадну для людського організму.

На першому місці в топі найбільш шкідливих дієт опинилася кето-дієта. Це дієта, яка знаходиться на піку популярності. Її особливість у тому, що вона пропонує повне виключення з раціону вуглеводів. Як відомо, при відсутності або нестачі вуглеводів організм починає спалювати жир. Завдяки цьому кето-дієта дійсно дуже ефективна, її рекламують відомі блогери і зірки. Але, як з'ясувалося, вона може призвести до раку або діабету.

Коли людина повністю перестає споживати вуглеводи, рівень глюкози в крові знижується до мінімальних показників. Крім цього, великий дефіцит вуглеводів призводить до порушення концентрації уваги, розумової діяльності. Людина швидше втомлюється, стає апатичною і роздратованою.

Лікарі попереджають, що така дієта дуже небезпечна для організму. Вона провокує агресію і занепад сил, у деяких людей виникає ломота в тілі і підозрілість. Кето-дієта також може стати причиною розвитку різних хвороб, у тому числі раку і діабету. Крім цього, вона може спровокувати гормональні порушення у жінок, оскільки при нестачі вуглеводів порушується синтез статевих гормонів.

До речі, не так давно американські дослідники виявили, що білкові дієти теж не надто корисні для організму. Перевага білків у раціоні може призвести до передчасної смерті. Білкові дієти дійсно допомагають швидко худнути, але підвищують ризик розвитку онкології в 4 рази. Вчені заявили, що білкова дієта так само небезпечна, як щоденне викурювання 20 сигарет.

Експерти нагадують, що ні одна дієта не замінить збалансоване харчування.

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