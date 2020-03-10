Педіатр розповів, як просто і безпечно вирішити проблему

Відомий в Україні дитячий лікар Євген Комаровський дав батькам пораду, як вирішити одну з найбільш частих проблем у дітей

Про це він написав у своєму мікроблозі в Instagram.

«Запор (несвоєчасне або неповне спорожнення кишечника) — одна з найчастіших дитячих проблем, а сироп лактулози — найбезпечніше і дуже ефективні ліки, що розглядається більшістю лікарів в якості засобу No1 для лікування запору в дитячому віці», - йдеться в повідомленні.

Стандартна доза сиропу, рекомендована дітям першого року життя, — 5 мл 1 раз на добу, бажано вранці до першого годування.

Комаровський підкреслив, в самому початку прийому препарату (як правило, у перші 3–4 дні, не довше) тимчасовий побічний ефект — підвищене газоутворення.

«Надлишок газів може спровокувати або підсилити біль у животі, у зв'язку з чим батьки відмовляються від застосування безпечного і дійсно ефективних ліків», - зазначив доктор.

При цьому він поскаржився починати лікування з невеликих доз сиропу лактулози і поступово їх збільшувати.

«Даємо препарат щоранку, перед першим годуванням. Починаємо з 1 мл (можна набрати в одноразовий шприц і закапати в рот на внутрішню поверхню щоки). Кожні два дні дозу збільшуємо на 1 мл. Якщо, наприклад, після прийому 3 мл отримали задовільний ефект — подальше збільшення дози припиняємо і продовжуємо давати по 3 мл Якщо ефекту не отримали — доводимо дозу до максимальної вікової (5 мл) і даємо до поліпшення», - розписав схему педіатр.

Комаровський додав, що якщо після тижня використання максимальної дози ефекту немає, потрібно звернутися до лікаря.

Нагадаємо, Комаровський дав важлива порада батькам дітей: «Це привід з'явитися до лікаря» .

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