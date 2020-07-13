У деяких людей може сформуватися неспецифічний імунітет до коронавирусу

Про це відомий педіатр Євген Комаровський повідомив у відеоролику на своєму каналі в Youtube, пише Politeka.

Тому, пояснив лікар, є сім'ї, де одна людина стає інфікованою, а інші залишаються абсолютно здоровими.

"Є поняття неспецифічного імунітету. Тобто, це захисні ворота навколо нашого організму, місцевий імунітет. Вірус потрапляє на захисні оболонки, і там працюють певні захисні сили. Виробляється слиз, що включає в себе лізоцим, інтерферон і певні речовини, що вбивають ці віруси на місці, не даючи їм проникнути всередину організму", – розповів Комаровський.

За його словами, якщо неспецифічний імунітет не спрацював, то в "бій вступають" специфічний імунітет і антитіла.

"Починають вироблятися секреторні тіла, антитіла в слизу. Антитіла не універсальні: проти коронавіруса – свої, проти грипу – свої. Наприклад, до дитини на слизові коронавірус потрапив, і він його задавив без вироблення специфічних антитіл, своїм місцевим імунітетом. Тому у нього нічого не виявлять", – запевняє лікар.

Для профілактики Комаровський радить частіше дихати чистим вологим повітрям, пити більше рідини, так як це зволожує слизові оболонки.

Крім цього, доктор рекомендує грати на свіжому повітрі в неконтактні ігри і частіше прогулюватися в парках.

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