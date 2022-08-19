Как пишет Politeka.net, во время войны украинский музыкант Сергей Бабкин переработал знаменитую песню группы 5'Nizza «Я солдат». Теперь она звучит на украинском языке. Обновленную версию хита Бабкин разместил на своей странице в Инстаграм.
«Это действительно особенная песня, которая до сих пор является визитной карточкой группы 5'Nizza, все ее знают. Это композиция, которая через определенные промежутки времени снова дает о себе знать, возвращается какой-то другой гранью, и мы на нее по-другому смотрим и чувствуем», – отметил музыкант.
Украинцы в восторге, что могут слушать легендарную песню на родном языке.
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«Гениально»,
«Сергей Бабкин ❤️❤️❤️👏👏👏🔥🔥🔥 Я слушала в Харькове ещё в 5-Ницце!»,
«Аж мурашки побежали!»,
«Я верю в вас и в Украину»,
«Гораздо лучше звучит эта песня на родном языке. Каждое слово пробирает до мурашек», - пишут в сети.
Напомним, что Бабкин показал младшего сына, который без умолку поет украинскую песню, видео.
Как сообщала Politeka, Сергей Бабкин после ракетных атак россии обратился к ее руководству и солдатам.
Также Politeka писала, что заросший Бабкин удивил видом без футболки со своим сокровищем.