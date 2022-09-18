Как пишет Politeka.net, Катя Никитина - известная украинская актриса, которая стала звездой "Женского квартала". Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Катя и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Никитина поделилась фотографией, где позировала вместе с мамой.

"Ма...", - написала Никитина.

"Только рядом с ней чувствую себя маленьким ребенком и так хорошо. Особенно когда она говорит "Мышка моя", - написала звезда, делясь историей.

Сообщалось, что Никитина поздравила украинцев с днем флага.

"Государственное Знамя является одним из главных символов Украины.

Наш флаг, соединивший сине-желтые цвета, впервые взвился в июне 1848 года на городской ратуше Львова. С этого времени полотнища в национальных цветах начали использовать во время Шевченковских и других праздников в Галиции, Буковине и Закарпатье", - написала Никитина.

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