В интервью KP.UA артист объяснил, почему он, хоть и вырос в России, когда сознательно перешел на украинский язык.

"Триггер был очень прост. Я поехал во Францию, не владея французским языком. И во Франции очень быстро понял, что без французского языка шансов выжить во французском обществе - ноль. Просто – ноль! Чтобы общаться на французском, мне понадобилось два месяца. Два месяца на изучение французского! Если у человека низкий IQ – четыре месяца. А если не бараны – то два месяца. Все! Все украинцы, выезжающие за границу, прекрасно разговаривают на местных языках, потому что нет выхода. Они изучают английский, испанский, португальский, а украинский не могут", — заявил Олег Скрипка.

Музыкант подчеркнул, что именно французы дали ему понимание, что язык, во-первых, это не так сложно, а во-вторых, это вопрос выживания нации. У французов, по словам лидера «Вопли Видоплясова», бытовой патриотизм начинается с языка и продолжается в привычках употреблять национальный продукт – свою литературу, музыку, авто, вино и так далее.

"У украинцев все наоборот. Поэтому надо наконец-то осознать, что нас воспитали, как баранов на убой. Реально нас воспитывали, чтобы в 2022 году забить, превратить в дежурные области недоимперии. Нас к этому очень долго готовили. Поэтому язык - это резистивность нации". Я о важности языка говорил еще лет 10 назад. И если человек не способен выучить свой язык - значит, у него низкий IQ, значит, он не имеет права занимать какие-то должности, ходить на выборы в конце концов. Ну если человек баран - как он может выбирать президента? Какого тогда президента она выберет? Не можешь выучить язык, получай справку «идиот» - и все», - добавил Скрипка.

Напомним, что Олег Скрипка назвал украинских артистов, которые исполняют песни на русском, не украинцами.

Как сообщала Politeka, на свое 35 летие группа "Вопли Видоплясова" и сын Олега Скрипки Устим выпустили совместный клип.

Также Politeka писала, что Олег Скрипка презентовал новый клип в кардинально измененном имидже.