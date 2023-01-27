В этот раз на своей странице в Instagram шеф-повар рассказала, как приготовить крем-брюле с гречкой.

"Когда стручок ванили перескочил 300 грн, а крем-брюле все равно хочется 🙃 Крем-брюле один из моих любимых десертов! Такой простой и одновременно такой магический! Каждый уважающий себя турист по приезду в Париж сядет на терраску бистро, закажет- brûlé, треснет ложечкой карамельную корочку, улыбнется и повторит la vie est belle! В Париж мы с вами поедем потом, а крем брюле надо приготовить и съесть уже сейчас! Традиционно его готовят ванильным, но можно импровизировать и насыщать его любыми излюбленными вкусами. У меня было немного гречки 😁", - пишет Ольга Мартыновская.

На одну порцию понадобятся следующие ингредиенты:

150 мл сливок от 20 до 30% жирности

1 желток

15-20 гр сахара + 20 гр коричневого сахара для корочки

немного гречки вместо ванили

"Итак, чтобы приготовить украинское брюле, поджариваем на сухой сковороде пару ложечек гречки, чтобы она аж потрескивать начала и всыпаем ее в сливки. Кстати, можно миксовать сливки с молоком, чтобы экономнее и не так жирно. Гречка нагреет сливки и отдаст вкус, оставьте ее там на 30 мин. Долго настаивать не нужно, потому что по вкусу будет больше на молочную гречневую кашу из детсадика похоже, чем на изысканную французскую классику 😁😁Желтки разотрите с сахаром венчиком, гречку откиньте на сито, а сливки введите в желтки и перемешайте. Выливайте в посудину, в котором и будете подавать", — объясняет звезда "Мастер Шеф".

Готовить можно двумя способами:

bain-marie – водяная баня. То есть ставите формы с десертом в противень, наливаете горячую воду и готовите 30-35 мин, 160 С без вентиляции; без водяной бани – ставите формы на деко и готовите 25-30 мин при температуре 100 С, если без обдува, или 80 С, если обдув убрать нельзя.

"Потрясите легонько тарелочку, чтобы проверить готовность – важно, чтобы серединка не была жидкой, а двигалась будто холодец) это вы делаете в конце приготовления в духовке, и при необходимости добавьте времени. Все зависит от духовки и количества готовящихся изделий. Поставьте на ночь в холодильник. Перед дегустацией посыпьте сахаром, если нет тростникового – берите белый. Важно равномерно распределить сахар, как я делаю на видео, потому что иначе – там, где нет сахара – будет гореть «молоко», а это не очень вкусно)", — добавила Мартыновская.

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