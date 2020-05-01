Доллар пробил новое дно, гривна набирает обороты: НБУ представил официальный курс валют

Курс доллара в Украине продолжает падать, пробивая новые отметки.

Официальный курс иностранных валют на 1 мая опубликовал Национальный банк Украины. Судя по новым цифрам, доллар продолжил падать по отношению к гривне, в то время как украинская валюта достигла показателя в 26,95 за доллар.

Официальный курсы валют в Украине 1 мая составят:

- 1 доллар США – 26,9592 гривен;

- 1 евро – 29,2939 гривен;

Украинцам начнут приходить "письма счастья" уже в мае: кого и за что буду штрафовать

Украинцам начнут выписывать штрафы за нарушения на дорогах и высылать их в "письмах счастья" уже в мае.

По словам замглавы патрульной полиции Алексея Белошицкого, сперва нарушение фиксирует камера на дороге, потом информация поступает в центр обработки данных.

"Если инспектор подтверждает, что все обработано верно, такое постановление автоматически направляется адресату", – добавил офицер полиции.

Медики борются за жизнь премьер-министра России: кому перешла власть, заявление Путина

Известно, что у главы российского правительства Михаила Мишустина диагностировано заражение уханьским вирусом.

Как утверждают высокопоставленные источники, в Кабинете министров уже подыскали замену зараженному Михаилу Мишустину.

"У премьер-министра Михаила Мишустина диагностирован вирус, исполняющим обязанности премьер-министра назначен первый вице-премьер Белоусов", - информирует Telegram-канал "Ну раньше всех".

Стоит отметить, что эту информацию уже подтвердили у президента Владимира Путина.

Напомним, Пономарев раскрыл имя человека, который может стать преемником Путина.

Как сообщала Politeka, "Мишутка его покусал": Путин усыпил премьера на совещании, в сети заявили о "проклятии".

Также Politeka писала, что Новое правительство Путина: в списке оказались знакомые всем имена, подробности.