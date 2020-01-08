Рекорд за сім років

Золото злетіло в ціні на тлі подій на Близькому Сході

Котирування золота перевищили рівень 1600 доларів за тройську унцію. Подібне сталося вперше з 2013 року. За результатами світових торгів, на спот-ринку ціна дорогоцінного металу зросла на 2,4% і досягла позначки 1611,4 долара за унцію.

Однак у відсутності подальшої ескалації конфлікту сталася невелика корекція цін. Зниження провідних азіатських індексів склало 1,1-1,6%.

Раніше ми повідомляли, через загострення конфлікту між США та Іраном злетіло в ціні не тільки золото, але й нафта. Вартість нафти Brent вперше з квітня 2019 року перевищила $70 за барель.

Так, за даними біржі ICE в Лондоні, під час торгів 6 січня ціна нафти досягла $70,73 за барель. Ціна на золото становила $1579 за унцію.

Загострення конфлікту, що потягнуло стрибок вартості нафти та золота, розпочалося після того, як 27 грудня ісламісти завдали удару по американській військовій базі в Іраку, в результаті чого загинув один цивільний і ще кілька людей постраждали.

США звинуватили в нападі шиїтське угруповання «Катаїб Хізбалла», яке пов'язують з Іраном. В ніч на 3 січня американці завдали удару, в результаті якого загинув іранський генерал Касем Сулеймані.

Також ми писали, ситуація з нафтою і золотом посилилася після авіакатастрофи, що сталася 8 січня в Ірані. Недалеко від Тегерана розбився літак "Міжнародних українських авіаліній", в результаті чого загинуло 176 чоловік, включаючи 9 членів екіпажу. Серед можливих причин не виключається теракт або військові дії.

Справа в тому, що після знищення генерала Сулеймані світ опинився на порозі ядерної війни. Ракетні війська Іранської республіки приведені в підвищену боєготовність. Цю інформацію вже підтвердив офіційний представник США на Близькому Сході.

В ніч на 8 січня армія Іранської Республіки почала ракетний обстріл військової бази Сполучених Штатів. За інформацією російських ЗМІ, в результаті атаки загинули нібито 80 військовослужбовців, але в Білому домі цю інформацію ще не коментували.

Ракетна атака Ірану по військовій базі США збіглася з авіакатастрофою, в якій розбився український літак МАУ, що летів з Тегерана в Київ.

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