Курс долара в Україні буде зростати протягом наступного тижня

Про це заявив старший аналітик Альпарі Вадим Иосуб, передає «РБК-Украина».

Згідно з його прогнозом, долар на міжбанку може торгуватися близько 25,6 грн, а готівковий «зелений» у банках може торгуватися близько 25,4/25,7 грн.

Аналітик зазначив, що за минулий тиждень курс долара значно зріс до гривні на всіх сегментах валютного ринку на 1,6-2,6%. Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, встановлений НБУ, зріс з 24,52 грн до 24,92 грн (+1,6%).

Крім того, повідомляється, що попит/пропозиція долара на міжбанку за цей же час зросли з 24,44/24,48 до 25,04/25,06 (+2,4%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках виросли за тиждень з 24,20/24,48 до 24,82/25,09 (+2,6%/+2,5%). При цьому спред між середньою продажем і середньої покупкою скоротився з 1,2% до 1,1% за рахунок більш швидкого зростання курсу покупки у порівнянні з продажем.

Нагадаємо, раніше керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин заявив, що курс долара в Україні проб'є психологічну позначку.

За його словами, стрибок курсу може статися вже в перший тиждень лютого.

"Ймовірно, найближчим часом гривня продовжить падати і буде тестувати на міцність психологічну позначку 25 грн за долар. При закритті міжбанку вище цього рівня, можна буде побачити продовження девальвації", – прогнозує експерт.

Додамо також, на думку економічного експерта Юрія Гаврилечка, Україна може зіткнутися з катастрофічною ситуацією з курсом гривні.

"Швидше за все, до кінця року, у нас буде ще більший мінус за зовнішньоторговельним балансом, Україна і далі буде залучати гроші для розрахунків за поточними боргами", - прогнозує фахівець.

Економіст зазначив, що незабаром Україна може зіткнутися з тим, що обсяг її обслуговування зовнішнього боргу досягне половини вартості самого боргу та навіть почне його перевищувати. За його словами, зараз передумов для катастрофічного обвалу гривні немає, але в теорії це можливо.

Нагадаємо, курс валют різко зміниться, долар і євро готують фатальний удар: що буде з гривнею.

Як повідомляла Politeka, гривня може впасти, людей попередили про неминучий: "Україна зіткнеться з...".

Також Politeka писала, що долар готує нищівного удару, Нацбанк різко змінив курс валют.