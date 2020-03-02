Пенсійна реформа в Україні набирає обертів, і як виявилося, після її впровадження деякі громадяни ризикують залишитися зовсім без виплат

В Україні поетапно підвищується вимога для виходу на пенсію в 60 років. У 2020 році потрібно 27 офіційно відпрацьованих років, а в 2021 – вже 28 років. В 2028 кордон збільшиться до 35. Це означає, що тим, кому зараз 40 років, потрібно мати мінімум 15 років стажу.

В іншому випадку можливі два варіанти:

зовсім залишитися без пенсії - таке майбутнє загрожує тим, хто офіційно не має і 15 років стажу.

вийти на пенсію в 63 роки - зараз для цього потрібно від 17 до 27 років стажу, а в 2028-му (останній етап підвищення вимоги) – від 25 до 35 років.

Раніше повідомлялося, що в Україні право виходу на пенсію у 50 років мають особи, у яких є діти з інвалідністю, отриманої після 6 років або при народженні.

В ПФУ вказали, що згідно з чинним законодавством, "право на призначення дострокової пенсії за віком мають матері інвалідів з дитинства, які виховали їх до шестирічного віку, по досягненні 50 років і за наявності страхового стажу не менше 15 років". У той же час, пункт 2.18 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій передбачає, що визнання особи інвалідом з дитинства або дитиною-інвалідом засвідчується випискою з акта огляду в МСЕК, медичним висновком, посвідченням одержувача допомоги, довідкою органу, який призначив допомогу. Також надається висновок лікарсько-консультаційної комісії, що дитина мала медичні показання для визнання інвалідності до досягнення 6 років, та/або висновок МСЕК про можливе настання інвалідності до 18 років, цей документ називається "висновок про час настання інвалідності".

Нагадаємо, підвищення пенсій скасовується, з'явилося невтішне заяву ПФУ: «Поставити на паузу».

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