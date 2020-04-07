В Україні додатково виділять на пенсії майже 20 мільярдів гривень

Кабмін продовжує працювати над коригуванням державного бюджету України на 2020 рік. Як повідомляє Politeka, про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Так, в проекті бюджету пропонується збільшити видатки на пенсії для населення на 19,7 млрд гривень. Зараз ця стаття бюджету становить 172,6 млрд гривень.

У цілому зміни спрямовані на те, щоб забезпечити основні потреби країни в умовах пандемії. При цьому пропонується урізати витрати на менш актуальні цілі. Так, будуть скорочені витрати на ремонт і будівництво доріг – з 71,9 млрд гривень до 70,8 млрд гривень, а також на Міністерство розвитку економіки – з 18,1 млрд гривень до 17,2 млрд гривень.

При цьому незмінними залишаться витрати на Міністерство оборони – 125 млрд гривень, а також на Фонд боротьби з COVID-19 – 97,1 млрд гривень.

Для прийняття цих поправок до бюджету необхідно, щоб їх схвалив парламент. Тепер доля ініціативи залежатиме від того, чи зможе Верховна Рада зібратися і проголосувати.

Відзначимо, що раніше стало відомо, що українські пенсіонери отримають додаткову виплату в розмірі тисячі гривень вже з 14 квітня. Про це на брифінгу повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Вона нагадала, що виплати покладаються тим пенсіонерам, чия пенсія менше п'яти тисяч гривень.

За словами міністра, людям почнуть виплачувати гроші відразу після того, як уряд внесе зміни до бюджету і затвердить необхідні документи. За прогнозами Лазебної, Пенсійний фонд зможе почати виплачувати пенсіонерам підвищену пенсію вже з 14 квітня у разі прийняття всіх необхідних поправок.

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