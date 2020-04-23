Владу просять внести правки в бюджет через нестачу коштів на виплати

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба Фонду соцстрахування України (ФССУ).

Зокрема, дирекція фонду внесла свої пропозиції щодо змін у річний бюджет.

У відомстві підкреслили, що зміни потрібні для "стабілізації фінансового стану та своєчасного здійснення відомством всіх виплат в повному обсязі".

У прес-службі розповіли, що в поточному році з метою компенсації втраченого заробітку, забезпечення соціального захисту, надання фінансової та медичної допомоги фонд виділив майже 7,5 млрд гривень.

Постраждалі на виробництві українці і їх сім'ї отримали вже 2,813 млрд гривень, і для підвищення цих виплат було додатково спрямовано майже 77 млн.

У фонді також розповіли, що направили 4,375 млрд грн на надання матеріального забезпечення працюючих. Наприклад, допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги по вагітності та пологах. Станом на вчора, 22 квітня, профінансовані заяви-розрахунки, подані роботодавцями до 20 березня.

Але в ФССУ попереджають, що через брак резерву коштів в бюджеті фонду на 2019 і 2020 роки, а також через низький рівень надходження ЄСВ вони були змушені продовжить строки фінансування видатків за листками непрацездатності на 11 днів. Відповідно, грошей у фонді вистачить не всім, тому відомство просить внести зміни в бюджет.

Раніше ми розповідали, що українцям на карантині передбачені додаткові виплати. Зокрема, кошти отримають Фопи першої та другої групи: на кожну дитину до 10 років передбачається виплата в розмірі прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років - 1779 гривень, для дітей від 6 до 10 років - 2218 гривень).

Більш того, додаткові виплати отримають українці, які втратили роботу або не можуть працевлаштуватися під час карантину. Середньомісячний розмір допомоги для малозабезпеченої сім'ї, в якій виховують неповнолітніх дітей, складе від 2800 до 3020 гривень

Нагадаємо, українцям видадуть нову допомогу, названо головна умова.

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