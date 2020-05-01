З 1 травня українським пенсіонерам проіндексують пенсії. Стало відомо, кому і на скільки підвищать виплати

Пенсійний фонд України профінансує підвищення пенсії для 8,36 мільйона чоловік. Встановлено, що розмір пенсійних виплат не може бути нижчим за 2100 гривень, а після індексації пенсії українців будуть підвищені не менш, ніж на 100 гривень. Середній розмір підвищення складе 259,41 гривень.

У ПФУ також повідомили, що розмір підвищення складе:

100 гривень для 45% пенсіонерів,

від 100 гривень до 400 гривень для 37,9% пенсіонерів,

від 400 гривень до 500 гривень для 6,1% пенсіонерів,

від 500 гривень до 700 гривень для 5,6% пенсіонерів,

від 700 гривень до 1000 гривень для 3,1% пенсіонерів,

більше 1000 гривень для 2,3% пенсіонерів.

Українці почнуть отримувати проіндексовані пенсії вже з 4 травня.

Підкреслюється, що обов'язковою умовою підвищення пенсії до рівня прожиткового мінімуму буде наявність достатнього страхового стажу (для жінок-не менше 30 років, для чоловіків - від 35 років).

Втім, багато українських пенсіонерів не отримають надбавок після індексації. Зокрема, вона не торкнеться спеціальних пенсій, тобто пенсій суддям, прокурорам і т. д., а також пенсіонерів, які отримують різні надбавки.

Не передбачені підвищені виплати і працюючим пенсіонерам.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді звернулися до українців, суми в травні зміняться: «Гроші зможуть отримати…».

Як повідомляла Politeka, українцям підвищать пенсії вже з 1 травня, розкрито суми: "мінімум на...".

Також Politeka писала, що українцям розповіли, кому найбільше пощастило з пенсією: «50 тисяч гривень отримають ті, хто...».