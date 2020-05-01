З 1 травня українським пенсіонерам проіндексують пенсії. Стало відомо, кому і на скільки підвищать виплати
Пенсійний фонд України профінансує підвищення пенсії для 8,36 мільйона чоловік. Встановлено, що розмір пенсійних виплат не може бути нижчим за 2100 гривень, а після індексації пенсії українців будуть підвищені не менш, ніж на 100 гривень. Середній розмір підвищення складе 259,41 гривень.
У ПФУ також повідомили, що розмір підвищення складе:
- 100 гривень для 45% пенсіонерів,
- від 100 гривень до 400 гривень для 37,9% пенсіонерів,
- від 400 гривень до 500 гривень для 6,1% пенсіонерів,
- від 500 гривень до 700 гривень для 5,6% пенсіонерів,
- від 700 гривень до 1000 гривень для 3,1% пенсіонерів,
- більше 1000 гривень для 2,3% пенсіонерів.
Українці почнуть отримувати проіндексовані пенсії вже з 4 травня.
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Підкреслюється, що обов'язковою умовою підвищення пенсії до рівня прожиткового мінімуму буде наявність достатнього страхового стажу (для жінок-не менше 30 років, для чоловіків - від 35 років).
Втім, багато українських пенсіонерів не отримають надбавок після індексації. Зокрема, вона не торкнеться спеціальних пенсій, тобто пенсій суддям, прокурорам і т. д., а також пенсіонерів, які отримують різні надбавки.
Не передбачені підвищені виплати і працюючим пенсіонерам.
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