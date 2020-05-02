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Зеленський після скандалу раптово вирішив задобрити українців грошима: хто отримає нові доплати

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців. За словами голови держави, для малого і середнього бізнесу запускається програма кредитів під 3-5%, на яку збираються витратити до 30 мільярдів гривень.

На збільшення мінімальної допомоги по безробіттю направили шість млрд грн.

Також президент додав, що підприємці 1-ї та 2-ї групи платників податків зможуть отримати допомогу на дитину у віці до десяти років.

Курс валют розгорнеться відразу після вихідних, "травневі" вдарили по долару: чого чекати українцям

Курс валют в Україні 2 травня несподівано застигне, однак незабаром відбудеться різкий поворот.

Так, сьогодні сто доларів обійдуться вам в 2697,14 грн. Проте вже в понеділок їх вартість впаде до 2695,92 грн (-1,22).

Так само затаїться і курс євро: сьогодні він буде торгуватися за 2924,24 грн. А вже у понеділок чекайте обвалу до 2929,39 (+5,15).

Літак звалився під Дніпром і розлетівся на частини, все у вогні: кадри і дані про загиблих

Імовірно пілот не впорався з управлінням.

НП з легкомоторным літаком «Grumman» відбулася у п'ятницю, 1 травня, в Дніпропетровській області.

Наголошується, що повітряне судно впало за межами населеного пункту в Дніпровському районі поблизу вулиці Berezinski за межами злітно-посадочної площадки «Кам'янка». На місці події знайдені тіла двох чоловіків.

Причини аварії встановлюють співробітники правоохоронних органів.

НБУ попередив українців, що буде після карантину і коли чекати удару: "ціни зростуть на..."

Аналітики НБУ прогнозують, що II фінансовий квартал 2020 року буде дуже важким періодом для економіки країни через карантинних заходів.

Українців попередили, що за підсумками року споживчі ціни зростуть на 6%.

Найбільше постраждає сектор послуг, роздрібна торгівля, транспорт. Після закінчення карантину ці сектори частково відновляться, однак ще будуть страждати від повільного відновлення доходів населення. Прогнозується, що туризм та пов'язані з ним авіаційні послуги повноцінно поновляться тільки в наступному році.

Нагадаємо, що Білорусь живе без карантину, розкрита головна тактика Лукашенко

Як повідомляла Politeka, Зеленський підписав важливий карантинний закон: контроль над українцями і суд по-новому, що зміниться.

Також Politeka писала, що Зеленський звернувся до українців з тривожним повідомленням на карантин: "Пора закривати....".