Якщо ви побачили, що бензин подорожчав, не засмучуйтеся. Тут є і позитивні моменти. Наприклад, що у вас є очі і ви можете бачити
— Станеш мене ображати, піду на курси "Як стати стервом"!
— Викладачем?
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У секс-шоп заходить дідок і звертається до продавщиці:
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— Донечко, я незадоволений своїм статевим життям, підсумками Холодної війни і Перебудови. У вас є надувний Горбачов?
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Снідай як король, обідай як принц, вечеряй як жебрак. Начебто все так, але... Снідаю як король — цього не хочу, не буду. Обідаю як принц — ну, не знаю, може, і з'їм... Вечеряю як жебрак — жеру все, що знайду!
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Чим дорожчий респіратор, тим солідніший наречений ...
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Попрацювали віддалено через Скайп і Зум? Тепер так само і на курортах побуваєте!
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Суддя підсудному:
— Чому ви не взяли собі захисника?
— Всі адвокати відмовляються вести мою справу, як тільки дізнаються, що я дійсно не брав цих п'яти мільйонів.
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— Мойша! Уявляєш, цей поц Льова, повернувся з відрядження не в суботу, а в п'ятницю. Застукав дружину з коханцем! ... . І вбив обох.
— Та шо ви говорите! Який жах!
— Так! Дійсно жах! Повернувся б у четвер — убив би мене...
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З форуму:
— Потрібен костюм гнома, розмір 54, зріст 178.
Перший коментар:
— Білосніжку навіть уявити страшно.
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З 12 травня працювати, вільно гуляти і їздити на особистому авто не тільки можна, але й не можна.
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Закон підлості-2020 року - це коли ти сидів удома на карантині, читав новини і тремтів від страху, потім вийшов у магазин за хлібом, підчепив коронавірус, тебе поклали в лікарню до інших коронавірусніків, і ці нелюди розповідають тобі, як вони погуляли на шашликах.
Нагадаємо, російське свято висміяли в мережі: «велике убозтво».
Раніше Politeka повідомляла, український карикатурист вміло висміяв Путіна.
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