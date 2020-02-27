Дослідження показали, що 658 476 253 з 834 572 873 людей занадто ліниві, щоб прочитати ці числа…

З усіх жінок йому подобалися нові

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Грибники без досвіду заблукали в лісі і два дні харчувалися грибами. Зараз їх знайшли, але їх свідчення не сходяться. Не збігаються навіть епохи.

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Як казала моя бабуся, краще вистрілити, перезарядити і ще раз вистрілити, ніж світити ліхтариком і питати “хто тут?”

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Якщо ви постійно чуєте чиєсь дихання, стогін і відчуваєте на собі чийсь погляд, тоді поступіться бабусі місцем.

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Оголошення: Того, хто написав нецензурне слово на «Лексусі» з номером А 777 СТ, прохання зайти в загс для оформлення свідоцтва про смерть.

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– Чому ви запізнилися на роботу?

– Пізно вийшов з дому…

– А раніше не можна було вийти?

– Вже пізно було виходити раніше.

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Соціопат Василь ненавидів все, що рухається, а що не рухалася, він рухав і ненавидів.

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Вийшов на вулицю погуляти з сином. Діти навколо: Афродіта, Діоніс, Єлисей, Беладонна, Аеліта. І тільки я один, як дурень, вивів гуляти Сергійка.

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Ось спиш ти в своєму ліжку, хропеш, слюнявишь подушку, голосно псуєш повітря… але ж хтось вважає тебе своєю мрією… .

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Якщо писати шпори олівцем на стогривневих купюрах, то спроба відібрати шпору у студента набуде вигляду вимагання.

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– Чого більше: пальців на ногах або волосся на голові? – запитав Філіпа невропатолог в якості тесту на інтелектуальний розвиток. Філя мовчав. Час минав. Невропатолог осудливо хитав головою. Я простежила напрям погляду своєї дитини – він дивився на голову невропатолога. Той був абсолютно лисим.

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Білий дім. Лігво зла.

– Містер Президент, росіяни погрожують перетворити нас у радіоактивний попіл. Що будемо робити ?

– Для початку скасуємо пільговий проїзд підмосковним пенсіонерам.

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Розмовляв днями зі знайомим:

я: Ну як, поступив у військове?

з: Ні, не взяли.

я: А куди поступив?

з: В армію, на бюджет!

Нагадаємо, Путін дико осоромився перед дітьми, такої ганьби не забути.

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