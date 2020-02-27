Дослідження показали, що 658 476 253 з 834 572 873 людей занадто ліниві, щоб прочитати ці числа…
З усіх жінок йому подобалися нові
***
Грибники без досвіду заблукали в лісі і два дні харчувалися грибами. Зараз їх знайшли, але їх свідчення не сходяться. Не збігаються навіть епохи.
Трагедія під вікнами Зеленського: перші подробиці самопідпалу чоловіка
Шторм мчить на Україну: коли чекати удару погоди, подробиці
Українська фітнес-модель виграла всесвітній фестиваль: фото гарячої красуні
Безсоромна дружина Артура Пирожкова роздяглася до трусиків: "Пощастило чоловікові"
***
Як казала моя бабуся, краще вистрілити, перезарядити і ще раз вистрілити, ніж світити ліхтариком і питати “хто тут?”
***
Якщо ви постійно чуєте чиєсь дихання, стогін і відчуваєте на собі чийсь погляд, тоді поступіться бабусі місцем.
***
Оголошення: Того, хто написав нецензурне слово на «Лексусі» з номером А 777 СТ, прохання зайти в загс для оформлення свідоцтва про смерть.
***
– Чому ви запізнилися на роботу?
– Пізно вийшов з дому…
– А раніше не можна було вийти?
– Вже пізно було виходити раніше.
***
Соціопат Василь ненавидів все, що рухається, а що не рухалася, він рухав і ненавидів.
***
Вийшов на вулицю погуляти з сином. Діти навколо: Афродіта, Діоніс, Єлисей, Беладонна, Аеліта. І тільки я один, як дурень, вивів гуляти Сергійка.
***
Ось спиш ти в своєму ліжку, хропеш, слюнявишь подушку, голосно псуєш повітря… але ж хтось вважає тебе своєю мрією… .
***
Якщо писати шпори олівцем на стогривневих купюрах, то спроба відібрати шпору у студента набуде вигляду вимагання.
***
– Чого більше: пальців на ногах або волосся на голові? – запитав Філіпа невропатолог в якості тесту на інтелектуальний розвиток. Філя мовчав. Час минав. Невропатолог осудливо хитав головою. Я простежила напрям погляду своєї дитини – він дивився на голову невропатолога. Той був абсолютно лисим.
***
Білий дім. Лігво зла.
– Містер Президент, росіяни погрожують перетворити нас у радіоактивний попіл. Що будемо робити ?
– Для початку скасуємо пільговий проїзд підмосковним пенсіонерам.
***
Розмовляв днями зі знайомим:
я: Ну як, поступив у військове?
з: Ні, не взяли.
я: А куди поступив?
з: В армію, на бюджет!
Нагадаємо, Путін дико осоромився перед дітьми, такої ганьби не забути.
Як повідомляла Politeka, Роналду висміяли їдкою карикатурою після матчу з Мадридом.
Також Politeka писала, що скандальна соратниця Януковича вбила наповал новим іміджем.