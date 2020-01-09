Поки російський президент Володимир Путін погрожує захопити світ, громадяни його країни влаштовують справжні бійні в боротьбі за шматок простроченої ковбаси

Відповідне відео з'явилося в блозі "Чіткий ТАСС" у Twitter, передає Politeka.

На записі – магазин у Казані, на якому натовп жінок б'ється за прострочені товари. Найцікавіше, що більшість учасниць бійки саме представниці так званої слабкої статі.

Чоловіки ж по той бік прилавка стоять і знімають все, що відбувається.

«Це навіть не кінець Совка! У вмираючому Совку народ хоча б за щось нове бився, а не за прострочений товар», – йдеться у підписі до публікації.

Коментарі по темі відповідні.

«Ідіотизм прекрасний! До того ж, це краще, що трапилося в житті носіїв ідіотизму!», «Зате не майдан», «Коли стане жерти зовсім нічого, теж підеш на сусіда з палицею простроченої ковбаси через плече», «для когось і прострочка - новий товар», «Прорив ! Шо ж....», – пишуть користувачі.

Раніше ми інформували про те, що у мережі висміяли нове «досягнення» Путіна. Як відомо, з 30 січня росіянам дозволять полювати з луком та арбалетом. Саме в цей день набуде чинності відповідний федеральний закон.

До вступу цього закону в силу інспектори не могли покарати людину, затриману в лісі з арбалетом. З 30 січня вона буде вважатися порушником правил полювання. Причиною нововведень експерти називали зростаючу популярність такого виду полювання в Росії.

«Росія на порозі нового ривка. Попрошу не плутати з проривом. Ось коли з камінням і палицями полювати дозволять, тоді буде прорив. Прорив у кам'яний вік», – написали з цього приводу користувачі мережі.

Нагадаємо, Путін приголомшив новою зовнішністю.

Як повідомляла Politeka, майбутнє росіян при Путіні показали однієї їдкою картинкою.

Також Politeka писала, що в РФ заборонили популярне слово і це не мат.