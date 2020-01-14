Оголошення в зоопарку: “Шановні мавпи, до вас дійде швидше: не їжте у людей з рук!”
– Послухайте, — говорить шеф співробітникові, — ви говорите, що ви маєте п'ятирічний стаж роботи, а насправді виявляється, що ви ніде не працювали.
– А хіба ви не говорили, що вам потрібні працівники з уявою?
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Очманілі працівники шиномонтажу розглядають крутий тюнінговий Порш кабріолет, яким керує шикарна дівчина: заїхала тиск в шинах перевірити. Посеред розкішної приладової панелі виділяється велика червона кнопка. Питають дівчину:
— Це навіщо кнопка?
– Це від дощу…
– Що, дах виїжджає?
– Ні, дощ перестає!
***
Водій автобуса розгадує кросворд, до нього в кабіну залазить оперативник.
Водій:
– Чуєш, Петрович, «нічний наряд»?
– Обхід.
– Ні, не те.
– Вилазка.
— Не підходить.
– А ти у відповідях подивися.
— Так нечесно буде.
– Дивись, мені самому цікаво стало!
– Слухай, виявляється нічний наряд — це піжама!
***
– У мене є побоювання, що віскарь завадить сьогоднішньої пробіжці.
– З чого б це? Головне – не розплескати.
***
З дитинства батьки вчать нас не довіряти незнайомим людям. Не довіряти знайомим ми вчимося самі і вже набагато пізніше…
***
Як відомо, теорія Дарвіна про походження людини від мавпи має вельми істотний недолік. Мовляв, так і не знайдено проміжну ланка. Та облиште! Озирніться уважніше. Навколо нас повно і проміжних ланок, і взагалі тупикових гілок людства.
***
– Люблю саночки за собою возити.
– Любиш кататися з гірки?
– Ні. Хобі таке.
***
Сучасному діду Мазаю для порятунку зайців достатньо просто не впустити контролерів в автобус.
***
– Я абсолютно не розумію, що робиться в цій лікарні, — говорить один пацієнт іншому. — Коли я сюди ліг, один лікар сказав, що у мене апендицит, а інший стверджував, що камені в жовчному міхурі.
– Ну і чим все скінчилося?
– Вони підкинули монетку і мені видалили гланди.
Нагадаємо, путінський авіаносець завдав потужного удару по росіянам.
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