Перспективна бізнес-ідея: записатися на вересень–жовтень до різних майстрів на стрижку, фарбування, манікюр, педикюр і продавати чергу

Багато хто, перебуваючи на самоізоляції, взагалі перестали слідкувати за собою. Вуса стирчать, бороди клаптями, пивні животи. Жах! А про мужиків я взагалі мовчу.

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А всі хоч пам'ятають, хто де працював?

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У Саудівській Аравії затримали чоловіка за крадіжку антисептика для рук. Антисептик йому більше не потрібен.

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Перебуваючи на карантині, я, схоже, не просто збив свій звичний режим дня, я його скинув.

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Перевага дистанційки в тому, що ти можеш грюкати дверима, демонстративно йти, і ніде не працювати 3—5 разів за день, а потім повертатися, усвідомивши свої помилки, і ніхто цього навіть не помітить.

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Досвідчений екскурсовод покаже гостям Одеси "пісяючого хлопчика" без виїзду до Брюсселя!

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– Оленко, ви чудово виглядаєте! Як ваш геморой?

– Ой, доктор, спасибі! Поїхав у відрядження.

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А чи знаєте Ви, як дуже дратує, коли тобі починають розказувати, що ідеальних людей не буває.

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Лорд Даффінгем несподівано повернувся з полювання раніше, ніж збирався, і застав свою дружину в ліжку зі своїм кращим другом, сером Еричбальдом Карплі. Стоячи в отворі дверей і випроставшись на весь свій зріст, він став говорити своїй дружині:

- Я витягнув вас із дна лондонських нетрів, я дав вам освіту, слуг, ввів вас у вищі кола суспільства...

Поки його дружина безутішно плакала, лорд Даффінгем звернувся до свого колишнього друга:

- Що ж до вас, Карплі, то ви, принаймні, могли б зупинитися, поки я це кажу!

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- Старість, Ізя - це коли дівчатка за викликом приїжджають до тебе в машині з червоним хрестом!

Нагадаємо, Путіна висміяли за «рожеві мрії» по Україні: «Кінь у кашкеті».

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