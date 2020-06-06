У соціальних мережах нова хвиля насмішок над президентом РФ Володимиром Путіним

Про це пише Politeka.net.

Приводом для появи їдких коментарів стало звернення Володимира Путіна до росіян, у якому він закликав їх приходити і голосувати за поправки до Конституції.

У звичному для себе стилі російського президента висміяв відомий художник-карикатурист Сергій Йолкін.

На фотожабі можна побачити переляканого Володимира Путіна, який сидить в особистому бункері в захисному костюмі, який говорить наступне: "Росіяни! Прохидите 1 липня на голосування!".

Користувачі потужно відреагували на публікацію і прозвали Володимира Путіна "Бункерфюрером всієї Русі".

"Приходьте на обнулення", "Замурувати його там назавжди", "Бункерфюрер всієї Русі", "І люк - як шапка Мономаха", "Всенародне обнулення!", "Хлоркою б залити по саму горловину, і люк заварити. А зверху ще дустом посипати, щоб жодна зараза не проникла... І не вилізла", "Щурячого хвостика не вистачає. І щурячих вушок. А так портрет Обнуленного відмінно намальований", - жартують вони в коментарях.

Раніше ми розповідали про те, що фото постарілого Володимира Путіна сполошила росіян. Приводом для появи їдких коментарів стала новина про те, як і коли росіяни будуть голосувати за поправки до Конституції, які дозволять "обнулити" Володимира Путіна.

"Моя країна, моя Конституція, моє обнулення. 1 липня просто кивни головою і продовжуй платити нам податки", - сказано в підписі до фотожабе.

Користувачі з гумором відреагували на публікацію і припустили, що для голосування росіянам буде достатньо кивнути головою перед телевізором.

Нагадаємо, Путіна засікли за ганебним заняттям, кадри потрапили в мережу.

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