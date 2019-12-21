В інтернет-мережі показали кадри з масштабними лісовими пожежами, які охопили Австралію

Як повідомляє Politeka, кадри публікують місцеві ЗМІ.

Так, зараз значна частина континенту охоплена вогнем, з-за чого загинуло кілька рятувальників-волонтерів. Зараз кількість вогнищ загоряння перевалило за сто штук.

«Проблеми не перший місяць, в останні дні ситуація вийшла з-під контролю, і прем'єр-міністр скасував свій відпочинок на Гаваях (так, чувак вирішив скататися відпочити в цей самий час)», - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з інцидентом, влада Нового Південного Уельсу вирішила ввести режим надзвичайної ситуації.

На опублікованих кадрах видно пожежі з висоти пташиного польоту. Його безуспішно намагаються загасити рятувальники.

Як повідомлялося раніше, лісові пожежі продовжують бушувати на східному узбережжі країни. Про це російські ЗМІ інформують у своїх Telegram-каналах ( щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Повідомляється, що лісові пожежі все ще вирують в австралійських штатах Новий Південний Уельс і Квінсленд.

В результаті масштабних ПП троє людей загинуло, поранено більше 30.

Також повідомляється, що семеро осіб числяться як зниклі без вести. Сотні людей були евакуйовані місцевою владою своїх будинків, в регіонах ввели режим НС.

Прогнози на найближчі дні показують високу температуру, сильний вітер і низьку вологість, тому в регіонах знову буде пожежонебезпечна ситуація.

Місцева влада настійно рекомендують жителям уникати територій, які можуть бути схильні до пожеж, або ховатися в безпечні місця, якщо вони не можуть виїхати.

За кілька днів лісові пожежі встигли знищити тисячі гектарів на території штатів, а займання на даний момент ліквідують близько 200 пожежників складів із залученням авіації.

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