В Україні продовжує бушувати потужний ураган, який вже призвів до безлічі руйнувань

Стихія обрушилася відразу на кілька областей країни у понеділок, 24 лютого. Буревій приніс в Україну потужний циклон Юля, через який на країну обрушилася злива, море штормить, а сильні пориви вітру валять дерева, зривають дахи і навіть руйнують мости (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку вниз).

Одним з головних епіцентрів погодного лиха стала Одеська область. На кадрах, які публікують у ЗМІ, можна побачити, що в Одесі на Об'їзній дорозі хвилі буквально заливають трасу, по якій їдуть машини. Крім того, в місті штормовий вітер зніс зупинку і повалив безліч дерев. Одне з них, при цьому, вбило жінку.

Крім того, в Покровському провулку одне дерево придавило одразу сім автомобілів. Також в результаті шторму багато будинків у місті залишилися без даху.

У Львівській області ураган викликав затримку в русі поїздів №49 Київ - Трускавець, №602 Львів - Солотвино, №81 Ужгород - Київ, №29 Ужгород - Київ, №141 Бахмут - Львів, а також кількох приміських поїздів. При цьому пізніше в «Укрзалізниці» повідомили, що наслідки негоди були усунені.

Буревій також встиг накоїти лиха в Миколаєві. Якщо раніше штормовий вітер став причиною обвалення в місті пішохідного мосту, то пізніше стало відомо про нову НП. Так, на Миколаївському суднобудівному заводі «Океан» через пориви вітру зіткнулися два величезних кораблебудівних крана. У мережі з'явилося відповідне відео від очевидців.

«Так він, бл*ть, 900 тонн важить, щоб ти розумів!», - коментують вони момент зіткнення кранів.

Обережно, на відео присутня ненормативна лексика!

Мешканці міста також повідомляють, що в Миколаєві вітер повалив багато дерев, а в місцевій гімназії прорвало теплотрасу. Синоптики Укргідрометцентру попередили жителів міста про «червоний» рівень небезпеки. Людей закликали без потреби не виходити на вулицю.

Нагадаємо, страшна стихія накрила Україну: вириває дерева з корінням, зносить мости, з'явилися страшні кадри.

Як повідомляла Politeka, лютий ураган розбушувався в Одесі, відео руйнувань: "Зриває дахи і...".

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