Колишній ватажок бойовиків Ігор Гиркін висловився про те, що відбувається на Донбасі
Як передає Politeka.net, "переживаннями" він поділився на своєму YouTube-каналі.
За його словами, життя жителів Донбасу тільки погіршилася з приходом "російського світу"
"На Донбасі зараз люди живуть гірше, ніж в Росії, і гірше, ніж в Україні. І замість вітрини російського світу дійсно виник такий ось смітник", - заявив він.
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Також він зазначив, що "влада ДНР" буквально змусили виживати бойовиків з сумою пенсії близько 1350 гривень.
"Багато людей, які встали саме ідейно, там ненависть не до Росії, а от владу російську багато ненавидять по-справжньому, практично так само, як київську. І, на жаль, можна сміливо й прямо говорити, що ця ненависть обгрунтована і за неї не можна засуджувати цих людей", — сказав Гиркін.
Ватажок «ДНР» Денис Пушилин поставив умову для перетину жителями ОРДЛО кордону з Україною.
Він розродився новим «указом», згідно з яким, що проживають в «ДНР» громадяни будуть випускатися на підконтрольну владі України тільки після письмової заяви про відмову від повернення назад до закінчення пандемії і поліпшення епідемічної ситуації.
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