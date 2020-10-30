Стали відомі імена двох бійців ЗСУ, які загинули в ніч на 30 жовтня в результаті обстрілів на Донбасі
Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу 36-ої окремої бригади морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Білинського.
Так, в результаті нічного обстрілу на Донбасі загинули морські піхотинці: сержант Володимир Бондарюк та старший сержант Михайло Старостін.
"29 жовтня близько опівночі поблизу селища Водяне в результаті ворожого обстрілу загинули морські піхотинці сержант Бондарюк Володимир Володимирович і старший сержант Старостін Михайло Григорович", - йдеться в повідомленні.
Російська Кардашьян на диванчику без сорому показала свій шостий розмір: "Гідна поцілунків"
В Росії прощаються з ведучим "Поле чудес" Якубовичем, що сталося: "Епоха йде!"
Розлючений Тарзан в трусах влаштував публічні розбірки, фото: "Мізків як у дворічки"
Новий особняк Ані Лорак вражає розкішшю, з'явилися фото: "У сусідах Волочкова і..."
Також про загибель двох морпіхів повідомила радниця голови Херсонської обласної державної адміністрації, керівник Центру допомоги учасникам АТО при ОДА Наталія Возаловська.
Вона зазначила, що 30-річний Старостін загинув від кулі снайпера.
"На фронті від кулі російського снайпера загинув сержант морської піхоти Старостін Михайло Григорович, 14.06.1990 року народження", - написала вона.
Церемонія прощання із загиблим Героєм відбудеться завтра, 31 жовтня, в селі Новорайськ Херсонської області.
Як відомо, вночі бойовики порушили режим тиші на Донбасі та обстріляли позиції ЗСУ, в резльтаті чого двоє захисників України загинули, що двоє - поранені.
Нагадаємо, російська армія прибула на допомогу бойовикам, тривожні дані з Донбасу.
Як повідомляла Politeka, окупанти РФ стягнули техніку під Іловайськ, тривожні дані.
Також Politeka писала, що бойовики перекинули на лінію відведення важке озброєння, дані ОБСЄ.