Стали відомі імена двох бійців ЗСУ, які загинули в ніч на 30 жовтня в результаті обстрілів на Донбасі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу 36-ої окремої бригади морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Білинського.

Так, в результаті нічного обстрілу на Донбасі загинули морські піхотинці: сержант Володимир Бондарюк та старший сержант Михайло Старостін.

"29 жовтня близько опівночі поблизу селища Водяне в результаті ворожого обстрілу загинули морські піхотинці сержант Бондарюк Володимир Володимирович і старший сержант Старостін Михайло Григорович", - йдеться в повідомленні.

Також про загибель двох морпіхів повідомила радниця голови Херсонської обласної державної адміністрації, керівник Центру допомоги учасникам АТО при ОДА Наталія Возаловська.

Вона зазначила, що 30-річний Старостін загинув від кулі снайпера.

"На фронті від кулі російського снайпера загинув сержант морської піхоти Старостін Михайло Григорович, 14.06.1990 року народження", - написала вона.

Церемонія прощання із загиблим Героєм відбудеться завтра, 31 жовтня, в селі Новорайськ Херсонської області.

Як відомо, вночі бойовики порушили режим тиші на Донбасі та обстріляли позиції ЗСУ, в резльтаті чого двоє захисників України загинули, що двоє - поранені.

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