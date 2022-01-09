Про це написала на сторінці у Facebook волонтер Люся Васильєва.
Загиблим виявився Костянтин Пекар, 1995 року народження, уродженець міста Хуст Закарпатської області - він перебував у РФ на заробітках. Подробиці трагедії не уточнюються.
Українців просять допомогти доставити тіло загиблого на батьківщину.
"Мама просить всіх небайдужих людей допомогти їй перевезти тіло сина в Україну для похорону, адже перевезення тіла коштує дуже дорого, і вона не в силах впоратися сама без нашої з нами допомоги", - йдеться в повідомленні.
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Раніше повідомлялося, що 29 річний українець загинув у ДТП 8 січня в Польщі. Хлопець з невстановлених причин виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з іншим автомобілем.
За інформацією місцевих рятувальників, громадянина України довгий час реанімували і вдалося відновити його життєві функції, проте після перевезення в лікарню він помер.
Нагадаємо, трагедія обірвала життя українця в Польщі прямо в новорічну ніч
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