Життя молодого українця трагічно обірвалося в Росії за нез'ясованих обставин.

Про це написала на сторінці у Facebook волонтер Люся Васильєва.

Загиблим виявився Костянтин Пекар, 1995 року народження, уродженець міста Хуст Закарпатської області - він перебував у РФ на заробітках. Подробиці трагедії не уточнюються.

Українців просять допомогти доставити тіло загиблого на батьківщину.

"Мама просить всіх небайдужих людей допомогти їй перевезти тіло сина в Україну для похорону, адже перевезення тіла коштує дуже дорого, і вона не в силах впоратися сама без нашої з нами допомоги", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що 29 річний українець загинув у ДТП 8 січня в Польщі. Хлопець з невстановлених причин виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з іншим автомобілем.

За інформацією місцевих рятувальників, громадянина України довгий час реанімували і вдалося відновити його життєві функції, проте після перевезення в лікарню він помер.

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