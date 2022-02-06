Не стало Галини Баранової, першої солістки популярної в СРСР групи "Гітари, що співають" - шанувальники згадують, якою чудовою вона була.

Виконавиця романсів, а також актриса Галина Баранова померла 2 лютого. Про це йдеться в пабліку в соцмережі "ВКонтакте", присвяченому її творчості.

Відзначається, що Баранова володіла досить рідкісним жіночим вокалом, а саме — контральто. Такий голос має досить об'ємний звучний діапазон і дуже рідко трапляється в партіях опери.

Вступивши до консерваторії на вокальне відділення, з 1966-го року співачка почала сильно захоплюватися естрадою і в результаті потрапила до вокально-інструментального ансамблю «Гітари, що співають». Разом із ними Баранова цілий рік гастролювала по всьому Союзу. Проте, через це її виключили з консерваторії.

Окрім співочої кар'єри, Баранова встигла знятися у кількох фільмах, у кожному з яких їй діставалися ролі співачок. Перша картина з нею вийшла у 80-х - "Все це було, було, було...". Там співачка грала роль циганки Варі Паніної.



Трагічна звістка шокувала фанатів, публіка оплакує свого кумира:

"Царство Небесне Галині Володимирівні. Тепер вона співатиме на небесах"

"Тітко Галю, вічна пам'ять. Ми пам'ятатимемо тебе"

"Галиночко Володимирівно, як же так... Спасибі долі за те, що подарувала зустріч з Вами. Світла пам'ять!"

"Вічна пам'ять....Минулого тижня говорив з Галею з приводу її 80-річчя і... Світла пам'ять"

"Царство Небесне! Унікальний голос - бас профундо, жіночий. Непоправна втрата"

"Не віриться... не хочеться вірити, що не побачимо більше красиву, веселу Галину Володимирівну, її лукавий погляд чудових очей, не почуємо її голос"

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