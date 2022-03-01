За словами радника глави МВС Антона Геращенка, ракети розірвалися на пл. Свободи, пише Politeka.net.

«На моїй улюбленій центральній пл. Свободи в Харкові розриваються ракети! Серце розривається!» - написав Геращенко, опублікувавши відео моменту страшного удару.

Також Геращенко виклав кадри наслідків. Як видно, окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі і по проїжджаючим повз машинам.

Даних про загиблих і поранених поки немає.

Нагадаємо, 28 лютого Харків зазнав потужного обстрілу ГРАДами. Російські війська завдали удару по житлових кварталах.

За словами президента України Володимира Зеленського, в Харкові немає жодного військового об'єкта, а десятки записів очевидців доводять, що атака російської артилерії була не окремим хибним залпом, а свідомим знищенням людей, тому що росіяни знали, куди стріляють.

«За цей злочин точно буде трибунал. Міжнародний. Це порушення всіх конвенцій. Ніхто в світі не пробачить вам вбивство мирних українських людей. Тут Україна. Тут Європа. Тут 2022 рік. Зло, озброєне ракетами, бомбами і артилерією, слід зупинити негайно. Знищити економічно. Показати, що людяність вміє себе захищати. Я вважаю, що потрібно розглядати повне закриття неба для російських ракет, літаків, вертольотів» - заявив президент України.