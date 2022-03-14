В результаті нічного ракетного удару о 02:40 вночі окупантами в селі Ставище Житомирського району по адміністративних будівлях постраждали 4 людини.
Про це повідомили ДСНС у Житомирській області.
Попередньо зруйновано 7 будівель, пошкоджено 2 житлових будинки. У зруйнованих будівлях виникли пожежі. Для гасіння пожежі та проведення пошуково-рятувальних робіт залучено 12 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки. Роботи з пошуку постраждалих тривають.
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